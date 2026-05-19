L’immagine vissuta dell’imprevisto

Un artista affermava che i suoi quadri rappresentavano le pagine di un diario, accompagnando il lettore attraverso momenti di creazione e riflessione. La sua idea era che anche le opere incomplete avessero un valore intrinseco, come testimonianze di un percorso personale. Questa visione sottolinea il rapporto tra l’atto creativo e l’esperienza vissuta, dove ogni dipinto si configura come un frammento di un viaggio interiore. La citazione richiama l’importanza di considerare l’arte come espressione autentica di un vissuto.

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