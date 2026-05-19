L’immagine vissuta dell’imprevisto
Un artista affermava che i suoi quadri rappresentavano le pagine di un diario, accompagnando il lettore attraverso momenti di creazione e riflessione. La sua idea era che anche le opere incomplete avessero un valore intrinseco, come testimonianze di un percorso personale. Questa visione sottolinea il rapporto tra l’atto creativo e l’esperienza vissuta, dove ogni dipinto si configura come un frammento di un viaggio interiore. La citazione richiama l’importanza di considerare l’arte come espressione autentica di un vissuto.
Scatti «Album, 1969-82», il libro di Guido Guidi, edito da Mack. Per il fotografo, non si tratta di collezionare i momenti salienti, piuttosto i residui Scatti «Album, 1969-82», il libro di Guido Guidi, edito da Mack. Per il fotografo, non si tratta di collezionare i momenti salienti, piuttosto i residui «Dipingo come gli altri scrivono la loro biografia: i miei quadri, finiti o no, sono le pagine del mio diario e, in quanto tali valgono», diceva Picasso a Françoise Gilot. Il mezzo fotografico, in questo senso, si rivela un eccellente mediatore tra razionalità e inconscio: da una parte c’è il mondo, dall’altra la propria allucinazione. Il titolo Album, 1969-82 per il libro di Guido Guidi (Mack) è allora quanto mai congruo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Incidente mentre esploro la mia Isola Deserta..
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