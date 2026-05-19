L’immagine vissuta dell’imprevisto

Da cms.ilmanifesto.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un artista affermava che i suoi quadri rappresentavano le pagine di un diario, accompagnando il lettore attraverso momenti di creazione e riflessione. La sua idea era che anche le opere incomplete avessero un valore intrinseco, come testimonianze di un percorso personale. Questa visione sottolinea il rapporto tra l’atto creativo e l’esperienza vissuta, dove ogni dipinto si configura come un frammento di un viaggio interiore. La citazione richiama l’importanza di considerare l’arte come espressione autentica di un vissuto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scatti «Album, 1969-82», il libro di Guido Guidi, edito da Mack. Per il fotografo, non si tratta di collezionare i momenti salienti, piuttosto i residui Scatti «Album, 1969-82», il libro di Guido Guidi, edito da Mack. Per il fotografo, non si tratta di collezionare i momenti salienti, piuttosto i residui «Dipingo come gli altri scrivono la loro biografia: i miei quadri, finiti o no, sono le pagine del mio diario e, in quanto tali valgono», diceva Picasso a Françoise Gilot. Il mezzo fotografico, in questo senso, si rivela un eccellente mediatore tra razionalità e inconscio: da una parte c’è il mondo, dall’altra la propria allucinazione. Il titolo Album, 1969-82 per il libro di Guido Guidi (Mack) è allora quanto mai congruo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

l8217immagine vissuta dell8217imprevisto
© Cms.ilmanifesto.it - L’immagine vissuta dell’imprevisto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Incidente mentre esploro la mia Isola Deserta..

Video Incidente mentre esploro la mia Isola Deserta..

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “Chi l’ha inventata vuole il male dell’umanità perché ci priva dell’avventura, dell’imprevisto e della fatica. Quello che è gratis è orrendo”: così Paolo Crepet sull’AI

Il prezzo dell’imprevisto: difendersi quando si subisce un tortoUn incidente, per sua stessa natura, rompe l’equilibrio quotidiano senza preavviso e lascia dietro di sé una scia di domande, paura e incertezza.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web