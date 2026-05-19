Lillo e Bozzetto a Bergamo | il dialogo tra l’eroe e l’imperfezione
A Bergamo, il pubblico ha assistito a un evento speciale con la presenza di Lillo e Bozzetto, protagonisti di un incontro pubblico. Durante l’iniziativa, è stato mostrato come un personaggio definito come un eroe imperfetto possa sfidare un superuomo tradizionale. La scena ha suscitato domande su chi abbia potuto sorprendere i presenti con un intervento improvviso e quale sia il rapporto tra personaggi con caratteristiche diverse. L’evento ha coinvolto spettatori di varie età e ha attirato l’attenzione di molti passanti.
? Domande chiave Chi ha sorpreso il pubblico con un blitz improvvisato a Bergamo?. Come può un eroe imperfetto battere un superuomo classico?. Perché Lillo considera Bozzetto la sua principale fonte di ispirazione?. Cosa accadrà se Minivip dovesse affrontare un duello con Normalman?.? In Breve L'evento è organizzato da Andrea Bozzetto per i Bergamo Animation Days 2026.. Lillo ha partecipato a un blitz presso la postazione UniBg Live il 15 maggio.. Il confronto analizza il legame tra Minivip del 1968 e i personaggi di Lillo.. Il talk unisce l'animazione classica di Bozzetto al live action di Lillo.. Lillo e Bruno Bozzetto si incontrano ai Bergamo Animation Days 2026 per un talk intitolato Fammi ridere, un confronto tra l’animazione e il live action che promette di scardinare i classici schemi della comicità. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Lillo Petrolo a Bergamo per il talk Fammi ridere! Lo humor nel cinema tra animazione e live action, incontro dei Bergamo Animation Days (BAD). Con Lillo anche Bruno Bozzetto. Scopri di più su ecodibergamo.it, link in bio. [Reel by Colleoni] #ecodibergam facebook
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