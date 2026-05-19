Lillo e Bozzetto a Bergamo | il dialogo tra l’eroe e l’imperfezione

A Bergamo, il pubblico ha assistito a un evento speciale con la presenza di Lillo e Bozzetto, protagonisti di un incontro pubblico. Durante l’iniziativa, è stato mostrato come un personaggio definito come un eroe imperfetto possa sfidare un superuomo tradizionale. La scena ha suscitato domande su chi abbia potuto sorprendere i presenti con un intervento improvviso e quale sia il rapporto tra personaggi con caratteristiche diverse. L’evento ha coinvolto spettatori di varie età e ha attirato l’attenzione di molti passanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui