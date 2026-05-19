Ligue 1 | Lille e Lione in Champions Nizza agli spareggi i verdetti dell' ultima giornata

La stagione di Ligue 1 si è conclusa con diverse novità riguardanti le qualificazioni alle competizioni europee. La qualificazione diretta alla Champions League è stata assicurata da Lille e Lione, mentre il Nizza dovrà affrontare gli spareggi per accedere alla fase a gironi. La giornata finale del campionato ha visto anche altre squadre coinvolte in lotte per le posizioni di classifica, con alcuni risultati decisivi per le future competizioni continentali. La stagione si è chiusa quindi con molte sfide ancora aperte.

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Lille (Francia) 18 maggio 2026 - Si conclude con tanti colpi di scena la stagione di Ligue 1. Mancavano ancora tanti verdetti alla vigilia di questa trentaquattresima giornata di campionato francese: dalla Champions League alle altre posizioni di Europa, fino al terzultimo posto per lo spareggio salvezza contro la vincente dei playoff di Ligue 2. Novanta minuti per decidere il destino di queste fasce di classifica che hanno portato a tanti ribaltoni e anche una gara sospesa per invasione di campo dei tifosi. Al triplice fischio dei direttori di gara è il Lille a strappare l'ultimo pass per la Champions League, mentre il Lione dovrà accontentarsi di giocare il terzo turno preliminare della massima competizione europea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ligue 1: Lille e Lione in Champions, Nizza agli spareggi, i verdetti dell'ultima giornata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LOSC lille VS LYON | Endrick comeback | French cup Sullo stesso argomento Leggi anche: Bundesliga, tutti i verdetti dell'ultima giornata: Dortmund in Champions, St. Pauli retrocesso Ligue 1: il Psg allunga a +4, Monaco vince ancora, Lille di nuovo in zona ChampionsMonte Carlo (Principato di Monaco), 6 aprile 2026 - Si torna in campo dopo la pausa per le Nazionali e in Ligue 1 prova ad approfittarne la capolista... Il futuro di #ThiagoMotta potrebbe tingersi nuovamente dei colori della Ligue 1. Il tecnico è diventato l’obiettivo prioritario per la panchina del #Lille, individuato come l’erede ideale di #Génésio per dare continuità e ulteriore spessore internazionale al progetto x.com Ligue 1: Lille and Lyon in the Champions League, Nice in the play-offs, the final matchday resultsThe Northern Dogs have won the Champions League, while OL will face the preliminary rounds. Nice will advance to the relegation play-offs, while Monaco hopes to qualify for the Conference League. sport.quotidiano.net Ligue 1: Lille e Lione in Champions, Nizza agli spareggi, i verdetti dell'ultima giornataI mastini del Nord conquistano la Champions, per l'OL ci saranno i preliminari. I nizzardi agli spareggi salvezza, il Monaco spera nella Conference League ... sport.quotidiano.net Solo un promemoria che RedBird possiede anche il Tolosa nella Ligue 1 francese e anche lì li odiano reddit