Liceo Corbino a Roma | il successo delle studentesse sul teatro d’arte

Al liceo Corbino di Roma, alcune studentesse hanno condotto un progetto di ricerca partendo dall'analisi di documenti provenienti dall'archivio INDA. Il lavoro ha portato alla creazione di un percorso originale che collega l’estetica classica con influenze futuriste. La ricerca ha coinvolto l’analisi di testi e immagini storiche, portando alla scoperta di connessioni tra il teatro d’arte e le innovazioni artistiche del Novecento. Il progetto ha ottenuto riconoscimenti per la metodologia adottata e la profondità dell’indagine.

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? Domande chiave Come hanno trasformato i documenti dell'archivio INDA in una ricerca originale?. Quale segreto nasconde il legame tra estetica classica e sogni futuristi?. Perché la scuola è diventata il centro della responsabilità verso il patrimonio?. In che modo questa metodologia può cambiare la didattica delle materie umanistiche?.? In Breve Studentesse Sarah Bramante, Letizia Lipari e Claudia Tretola guidate dalla docente Stefania Montalto.. Ricerca condotta tramite l'analisi dei materiali contenuti nell'archivio INDA.. Ventesima edizione dei Campionati del Patrimonio organizzati da ANISA presso il liceo Torquato Tasso.. La dirigente Valentina Grande sottolinea il ruolo della scuola nella valorizzazione del patrimonio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liceo Corbino a Roma: il successo delle studentesse sul teatro d’arte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tragedia sfiorata a Roma: albero crolla sul liceo e sfonda le finestre delle auleIl grosso fusto è finito sopra l'edificio che ospita la succursale di una scuola, fortunatamente nel momento del cedimento nessuno studente era... Sicurezza sul lavoro, al cinema Astra incontro per studenti e studentesse delle superioriLa proiezione di alcuni filmati in cui, solo per fortuna, una condotta superficiale e disattenta non ha gravi conseguenze.