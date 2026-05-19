L’Europa sta per mettere in funzione ETIAS, un sistema automatizzato che verifica i requisiti dei viaggiatori provenienti da paesi senza visto. Questa piattaforma raccoglie e analizza i dati personali e i dettagli del viaggio per decidere se consentire l’ingresso nell’area Schengen. La procedura si svolge prima dell’arrivo, senza intervento diretto di operatori umani. L’obiettivo è ottenere autorizzazioni di viaggio in modo rapido e digitale, riducendo i controlli al confine.

L’Europa si prepara a introdurre ETIAS, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi destinato a controllare in via preventiva chi arriva da Paesi esenti da visto. Sulla carta, tutto appare tecnico, ordinato, amministrativo: un modulo, una verifica automatica, una risposta, un’autorizzazione. Nella realtà, siamo davanti a uno dei passaggi più delicati della trasformazione dello spazio europeo: la frontiera non sarà più soltanto un luogo fisico, presidiato da agenti, passaporti e tornelli. Diventerà un’infrastruttura digitale capace di classificare, filtrare e sospettare prima ancora che il viaggiatore si presenti davanti a un funzionario. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Europa lancia ETIAS: sarà una macchina a decidere quali viaggiatori extra-UE potranno entrare

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