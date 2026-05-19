L’esercitazione nucleare russa con 64 mila militari
Dal 19 al 21 maggio le Forze Armate russe svolgeranno una grande esercitazione militare con la partecipazione di circa 64.000 soldati. L’operazione prevede la simulazione di attività di preparazione e impiego di forze nucleari in risposta a una minaccia di natura aggressiva. Durante le giornate, saranno messi in atto vari scenari che coinvolgono diversi reparti e mezzi militari, senza ulteriori dettagli sul contenuto specifico delle manovre.
Dal 19 al 21 maggio le Forze Armate russe condurranno esercitazioni per preparare e impiegare le forze nucleari di fronte a una minaccia aggressiva. Lo riporta la Tass citando una nota del Ministero della Difesa russo. Oltre 64.000 militari parteciperanno alle esercitazioni. «Dal 19 al 21 maggio 2026, le Forze Armate russe condurranno esercitazioni per preparare e impiegare le forze nucleari di fronte a una minaccia aggressiva», fa sapere. Complessivamente, alle esercitazioni parteciperanno oltre 64.000 effettivi e più di 7.800 unità di armamenti, mezzi militari e veicoli speciali (TASS), tra cui oltre 200 lanciamissili, oltre 140 velivoli, 73 navi di superficie e 13 sottomarini, inclusi otto sottomarini missilistici strategici. 🔗 Leggi su Open.online
Mosca ha schierato missili nucleari ipersonici Oreshnik in Bielorussia
Sullo stesso argomento
Oltre 7mila militari di 30 Paesi tra cui l'Italia: scatta l'esercitazione Nato African Lion 2026Gli Stati Uniti saranno pure distratti dal Medio Oriente e dall’evoluzione del conflitto in Iran - con buona pace dei consiglieri delle ultime...
Sanita’: al Cancer center del Gemelli Roma assistiti oltre 64 mila pazienti oncologici in 2025Il Comprehensive Cancer Center (Ccc) della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs si conferma come una realtà solida e in...
La Bielorussia annuncia l'inizio di un'esercitazione nucleare incentrata sull'utilizzo di armi nucleari tattiche. Il Ministero della Difesa bielorusso: Durante l'addestramento, in cooperazione con la parte russa, è previsto esercitarsi nella consegna di munizion x.com
L’esercitazione nucleare russa con 64 mila militariComincia oggi e si concluderà il 21 maggio, fa sapere il ministero della Difesa L'articolo L’esercitazione nucleare russa con 64 mila militari proviene da Open. msn.com
La Stampa. . […] Il 15 aprile, l’ambasciatore della Federazione russa Alexey Paramonov ha ospitato nella sua residenza romana un convegno, organizzato attorno alla presentazione del libro Dalla deterrenza alla coercizione: la nuova dottrina nucleare della facebook
Russia: al via oggi tre giorni di esercitazioni nucleariUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it