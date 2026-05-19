L’esercitazione nucleare russa con 64 mila militari

Da open.online 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 19 al 21 maggio le Forze Armate russe svolgeranno una grande esercitazione militare con la partecipazione di circa 64.000 soldati. L’operazione prevede la simulazione di attività di preparazione e impiego di forze nucleari in risposta a una minaccia di natura aggressiva. Durante le giornate, saranno messi in atto vari scenari che coinvolgono diversi reparti e mezzi militari, senza ulteriori dettagli sul contenuto specifico delle manovre.

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Dal 19 al 21 maggio le Forze Armate russe condurranno esercitazioni per preparare e impiegare le forze nucleari di fronte a una minaccia aggressiva. Lo riporta la Tass citando una nota del Ministero della Difesa russo. Oltre 64.000 militari parteciperanno alle esercitazioni. «Dal 19 al 21 maggio 2026, le Forze Armate russe condurranno esercitazioni per preparare e impiegare le forze nucleari di fronte a una minaccia aggressiva», fa sapere. Complessivamente, alle esercitazioni parteciperanno oltre 64.000 effettivi e più di 7.800 unità di armamenti, mezzi militari e veicoli speciali (TASS), tra cui oltre 200 lanciamissili, oltre 140 velivoli, 73 navi di superficie e 13 sottomarini, inclusi otto sottomarini missilistici strategici. 🔗 Leggi su Open.online

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