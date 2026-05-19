L’esercitazione nucleare russa con 64 mila militari

Dal 19 al 21 maggio le Forze Armate russe svolgeranno una grande esercitazione militare con la partecipazione di circa 64.000 soldati. L’operazione prevede la simulazione di attività di preparazione e impiego di forze nucleari in risposta a una minaccia di natura aggressiva. Durante le giornate, saranno messi in atto vari scenari che coinvolgono diversi reparti e mezzi militari, senza ulteriori dettagli sul contenuto specifico delle manovre.

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