Lesa la mia reputazione Soresi chiede un risarcimento a tutta la maggioranza

Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha annunciato di aver avviato un procedimento legale contro tutti i consiglieri della maggioranza, sostenendo che la propria reputazione sia stata lesa. La decisione arriva dopo alcune dichiarazioni ritenute dannose nei confronti della stessa esponente politica. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle accuse o sui contenuti delle affermazioni che hanno portato a questa azione legale. La vicenda si svolge nel contesto del confronto politico locale.

«È stata lesa la mia reputazione». Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia, passa all’attacco e intraprende un’iniziativa legale nei confronti di tutti i consiglieri della maggioranza. Un comunicato diffuso nei giorni scorsi dalle forze politiche del centrosinistra (Partito Democratico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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