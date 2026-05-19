Leombroni Russo e il Sitting Volley alla Scuola di Pontenure

Questa mattina, una delegazione di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha incontrato più di duecento studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Giuseppe Petrarca” di Pontenure. L’evento si è svolto presso l’Auditorium “Chicchi e Baccelli” nell’ambito di un progetto scolastico. Durante l’incontro, sono stati presenti rappresentanti di Leombroni, Russo e del Sitting Volley, coinvolgendo i giovani in attività e discussioni sul tema dello sport e dell’inclusione.

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