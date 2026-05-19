Leo | Concordato preventivo strada da seguire I professionisti favoriscano questo strumento

Da ilgiornale.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, un professionista ha dichiarato che il concordato preventivo rappresenta la strada da seguire e ha invitato i colleghi a favorire questo strumento. Nel frattempo, sul fronte della semplificazione fiscale, si segnala che la dichiarazione precompilata ha mostrato un’accelerazione significativa. Questi aggiornamenti riguardano aspetti processuali e fiscali, evidenziando una maggiore attenzione verso strumenti e procedure che possano facilitare le pratiche legali e fiscali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«Sul fronte della semplificazione fiscale possiamo affermare che la dichiarazione precompilata ha registrato un’importante accelerazione. Per il periodo d’imposta 2025 è inoltre prevista una rimodulazione delle aliquote che produrrà effetti positivi per i contribuenti. È stato rivisto anche il sistema delle detrazioni, introducendo un meccanismo collegato al quoziente familiare». Lo ha dichiarato Maurizio Leo ( in foto ), viceministro dell’Economia e delle Finanze, intervenuto nel corso del webinar “Dichiarazione dei redditi 2026: cosa cambia davvero tra detrazioni, Cpb, Isa, Cripto, RW e nuove sanzioni” promosso dalla Fondazione Centro Studi Commercialisti Ets. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

leo concordato preventivo strada da seguire i professionisti favoriscano questo strumento
© Ilgiornale.it - Leo: "Concordato preventivo strada da seguire. I professionisti favoriscano questo strumento"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

A Cleaner Secretly Sings And Dances, Unaware CEO Has Seen Her And Fallen For Her!

Video A Cleaner Secretly Sings And Dances, Unaware CEO Has Seen Her And Fallen For Her!

Sullo stesso argomento

Solofra Servizi S.p.A., omologato il concordato preventivoCon sentenza del 7 aprile 2026, il Tribunale di Avellino ha omologato il concordato preventivo proposto dalla Solofra Servizi S.

Concordato preventivo biennale 2026-2027: conviene aderire?Concordato preventivo biennale 2026-2027: conviene davvero aderire al patto con il Fisco? Guida pratica per imprese, professionisti e Partite IVA:...

Concordato preventivo, la rivoluzione immaginaria di Leo e la realtà dei fatti: chi aderisce paga meno e lo Stato perde gettitoLeo continua a vedere il bicchiere mezzo pieno, festeggiando il fatto che 188-190mila contribuenti con un punteggio Isa inferiore a 8 sono diventati soggetti affidabili accettando la proposta di ... ilfattoquotidiano.it

Concordato preventivo tra fisco e partite Iva, Leo ha perso la scommessa e lo Stato rischia di perdere gettito invece di guadagnarciIl concordato preventivo biennale, cavallo di battaglia del viceministro Maurizio Leo, è stato un flop. E non solo perché gli incassi che arriveranno dal patto tra fisco e partite Iva, stando ai primi ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web