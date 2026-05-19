Recentemente, un professionista ha dichiarato che il concordato preventivo rappresenta la strada da seguire e ha invitato i colleghi a favorire questo strumento. Nel frattempo, sul fronte della semplificazione fiscale, si segnala che la dichiarazione precompilata ha mostrato un’accelerazione significativa. Questi aggiornamenti riguardano aspetti processuali e fiscali, evidenziando una maggiore attenzione verso strumenti e procedure che possano facilitare le pratiche legali e fiscali.

«Sul fronte della semplificazione fiscale possiamo affermare che la dichiarazione precompilata ha registrato un’importante accelerazione. Per il periodo d’imposta 2025 è inoltre prevista una rimodulazione delle aliquote che produrrà effetti positivi per i contribuenti. È stato rivisto anche il sistema delle detrazioni, introducendo un meccanismo collegato al quoziente familiare». Lo ha dichiarato Maurizio Leo ( in foto ), viceministro dell’Economia e delle Finanze, intervenuto nel corso del webinar “Dichiarazione dei redditi 2026: cosa cambia davvero tra detrazioni, Cpb, Isa, Cripto, RW e nuove sanzioni” promosso dalla Fondazione Centro Studi Commercialisti Ets. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Leo: "Concordato preventivo strada da seguire. I professionisti favoriscano questo strumento"

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