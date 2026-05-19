L’Emporio solidale sarà attivo nell’ex mercato ittico Avviso per una nuova assegnazione

Il Comune di Gallipoli ha annunciato che l’Emporio solidale sarà attivo nell’edificio dell’ex mercato ittico di via Lecce, struttura mai entrata in funzione. Si sta procedendo a una nuova assegnazione della gestione, con l’obiettivo di riqualificare l’immobile e modificarne l’uso. La scelta deriva dalla necessità di trovare una soluzione concreta alla destinazione non più percorribile dell’edificio, che rimane inattivo da tempo. L’amministrazione sta lavorando per dare un nuovo impiego all’immobile.

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