L’Emporio solidale sarà attivo nell’ex mercato ittico Avviso per una nuova assegnazione
Il Comune di Gallipoli ha annunciato che l’Emporio solidale sarà attivo nell’edificio dell’ex mercato ittico di via Lecce, struttura mai entrata in funzione. Si sta procedendo a una nuova assegnazione della gestione, con l’obiettivo di riqualificare l’immobile e modificarne l’uso. La scelta deriva dalla necessità di trovare una soluzione concreta alla destinazione non più percorribile dell’edificio, che rimane inattivo da tempo. L’amministrazione sta lavorando per dare un nuovo impiego all’immobile.
GALLIPOLI – Per l’ex struttura del mercato ittico all’ingrosso di via Lecce a Gallipoli, mai entrata in funzione, il Comune prosegue nella sua azione per dare un senso alla realizzazione dell’immobile e per cambiare fattivamente la sua destinazione d’uso, non essendo ormai più percorribile la sua. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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