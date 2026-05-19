Legambiente lancia Traccia 2026 | dieci priorità per la prossima amministrazione
Un rapporto di Legambiente presenta dieci priorità per la prossima amministrazione comunale, evidenziando temi come la tutela dell’ambiente, la mobilità sostenibile e la gestione dei rifiuti. Nel documento si specifica che le proposte sono state raccolte attraverso consultazioni con cittadini e esperti locali. Tra le raccomandazioni si trovano interventi su aree verdi, miglioramenti nelle reti di trasporto pubblico e strategie per ridurre l’inquinamento. La pubblicazione si concentra su azioni concrete da intraprendere nei prossimi anni.
Tempo di lettura: 3 minuti Dieci priorità per la prossima amministrazione comunale: dalla Consulta ambientale al PUC sostenibile, dalla mobilità alla qualità dell’aria, fino alle comunità energetiche solidali In vista delle elezioni amministrative del 2026, Legambiente Avellino – Alveare rilancia e aggiorna il percorso di “ Traccia – La Giusta Transizione per Avellino ”, il documento nato nel 2024 da un percorso partecipato e itinerante con la cittadinanza e oggi arricchito da nuove istanze, nuove urgenze e nuove proposte per il futuro della città. Con questo documento, il Circolo rivolge un appello chiaro alle persone candidate alla guida... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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