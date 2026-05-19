Legambiente lancia Traccia 2026 | dieci priorità per la prossima amministrazione

Un rapporto di Legambiente presenta dieci priorità per la prossima amministrazione comunale, evidenziando temi come la tutela dell’ambiente, la mobilità sostenibile e la gestione dei rifiuti. Nel documento si specifica che le proposte sono state raccolte attraverso consultazioni con cittadini e esperti locali. Tra le raccomandazioni si trovano interventi su aree verdi, miglioramenti nelle reti di trasporto pubblico e strategie per ridurre l’inquinamento. La pubblicazione si concentra su azioni concrete da intraprendere nei prossimi anni.

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