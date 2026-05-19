Legambiente Avellino presenta Traccia 2026 dieci priorità per la prossima amministrazione comunale

In vista delle elezioni amministrative del 2026, Legambiente Avellino - Alveare rilancia e aggiorna il percorso di “Traccia - La Giusta Transizione per Avellino”, il documento nato nel 2024 da un percorso partecipato e itinerante con la cittadinanza e oggi arricchito da nuove istanze, nuove. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Scuolabus comunale di Avellino, Legambiente attiva lo sportello per la raccolta delle iscrizioniLegambiente Avellino - Alveare comunica alla cittadinanza l’apertura dello sportello dedicato alla raccolta delle iscrizioni per il servizio...

Nusco, l'Amministrazione comunale fa chiarezza sugli ultimi eventi accaduti nel Consiglio comunaleNel corso della prima convocazione, in data 9 aprile, la seduta non ha potuto avere regolare svolgimento a seguito dell'abbandono dell'aula da parte...

Rione Parco, Legambiente chiede trasparenza, manutenzione e prove di trazione per il verde urbanoLa notizia dell’abbattimento imminente di alcuni importanti cedri nel quartiere Rione Parco di Avellino, annunciata in pompa magna dalla Feder.Casa, riaccende un tema che Legambiente Avellino segue co ... irpinianews.it

Avellino, dati Legambiente sugli ecoreati: in provincia 10mila in un annoLa verde Irpinia? Ogni giorno è aggredita da reati ambientali, soprattutto per quanto riguarda rifiuti ed edilizia. La provincia di Avellino è seconda solo dietro quella di Napoli per delitti che ... ilmattino.it