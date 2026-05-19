Le virtù svelate e l' estasi del bianco | l' itinerario ispirato all’universo luminoso di Giacomo Serpotta

Plasmare la luce, dare vita alla materia grezza trasformandola in in teatro, visione e meraviglia. Domenica 31 maggio appuntamento con "Le Virtù svelate e l'estasi del bianco", un inedito racconto tematico ispirato all’universo luminoso di Giacomo Serpotta, maestro assoluto dello stucco e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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