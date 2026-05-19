Le tabelline pitagoriche

Recentemente si è parlato di come il nome della capitale ucraina venga sempre più spesso scritto come Kyiv anziché Kiev. Questa modifica riflette una volontà di adottare la trascrizione ufficiale in ucraino, in contrasto con la versione più diffusa in italiano. La questione ha attirato attenzione sui cambiamenti nelle denominazioni geografiche e sul modo in cui vengono adottate le nuove forme nei media e nei documenti ufficiali. La discussione riguarda la preferenza tra le due forme e le implicazioni culturali di questa scelta.

Non è un gran problema, però mi disturba quando leggo che la capitale ucraina ora viene scritta Kyiv invece di Kiev. Non capisco perché. Adamo Vinci via email Gentile lettore, non è un gran problema, però è un indicatore di omologazione. In italiano si scrive Kiev fin dal ‘700. Con l’avvento di Zelensky la lingua ucraina, fino ad allora un dialetto russo, fu proclamata lingua nazionale e l’ortografia fu mutata. Zelesnky, nato russo, cambiò il suo nome da Vladimir a Volodimir. Nella nuova traslitterazione in inglese Kiev fu trascritto Kyiv. La “i” inglese si pronuncia con un suono simile alla “e” italiana, quindi oralmente rimane “kiev”. Ma i giornalisti italiani non lo sanno, per cui ora i nostri prodi inviati si sforzano in ogni modo di pronunciare un improbabile “ki-iv”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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la tavola pitagorica

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