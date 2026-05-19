Il commissario tecnico della nazionale brasiliana ha reso nota la rosa di 26 calciatori convocati per il prossimo mondiale. Tra i nomi scelti, figura anche Neymar, che torna a rappresentare il Brasile in questa competizione. La lista include giocatori provenienti da diversi club e campionati, pronti a scendere in campo per la fase finale del torneo. La selezione è stata comunicata ufficialmente e sarà la base per le partite che si svolgeranno nel corso del mondiale.

Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha annunciato la lista dei 26 giocatori selezionati. Tra conferme e diversi esclusi anche la Serie A si fa sentire. A pochi giorni dal rinnovo che terrà Ancelotti legato alla panchina verdeoro fino al 2030, ha annunciato la lista dei convocati del Brasile per l’attesissimo Mondiale 2026. È stata una conferenza stampa che ha regalato colpi di scena, confermando l’attenzione e la professionalità del c.t per vecchie e nuove conoscenze. Il ritorno del principe: Neymar sarà pronto a diventare re?. Il boato della sala stampa ha accompagnato la chiamata più attesa, il ritorno di Neymar Jr. tra i 26 scelti per il Mondiale. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Le scelte di Ancelotti: c’è Neymar e la Serie A al mondiale

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