Le Piazze del s apere e Il Maggio dei Libri proseguono a Palomar con Senegal Frammenti di Lucia Baldini

A Palomar, le iniziative Le Piazze del s apere e Il Maggio dei Libri continuano con la presentazione di “Senegal Frammenti” di Lucia Baldini. L’evento si svolge il 19 maggio 2026 e coinvolge il pubblico locale in un momento dedicato alla lettura e alla cultura. La serata prevede la proiezione di immagini e l’intervento dell’autrice, che condivide aspetti della sua esperienza e del suo lavoro. La manifestazione si inserisce nel calendario di eventi culturali promossi nelle piazze della città.

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Arezzo, 19 maggio 2026 – Le Piazze del s apere e Il Maggio dei Libri proseguono a Palomar con “Senegal Frammenti” di Lucia Baldini. Mercoledì 20 maggio un viaggio tra fotografia, cultura e impegno sociale nel cuore del Senegal. Prosegue a San Giovanni Valdarno il programma delle Piazze del sapere, la rassegna di promozione della lettura promossa dal Comune in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura e Unicoop Firenze – sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno. Nel mese di maggio, la rassegna aderisce alla campagna nazionale Il Maggio dei Libri 2026, dedicata quest’anno al tema “Ogni libro è creatura viva”, che riconosce nella lettura uno strumento di crescita culturale, relazione e partecipazione civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le Piazze del s apere e Il Maggio dei Libri proseguono a Palomar con “Senegal Frammenti” di Lucia Baldini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LÜBECK, Germany - Walking Tour - 4K HDR Sullo stesso argomento Le Piazze del Sapere di aprile aprono con “Senegal Frammenti”Arezzo, 28 marzo 2026 – Giovedì 2 aprile alle 17,30 primo appuntamento di aprile della rassegna Le piazze del sapere, iniziativa promossa dal Comune... Leggi anche: Le piazze del sapere. La rassegna a Palomar #polito sfortunata è la repubblica se perde a tal punto una memoria comune delle proprie origini da trasformare una data fondativa in palestra per chi vorrebbe ricominciare seppure sotto forma di farsa una nuova guerra civile nelle piazze si è raggiunto un pu x.com Quali sono le piazze (de armas, mayor, ecc.) più belle in LATAM, secondo te? reddit Piazze da Instagram ma roventi e con pochi alberi: la battaglia di Milano contro i vincoli delle SovrintendenzeApprovato a Palazzo Marino un ordine del giorno per rivedere le linee guida ministeriali. Obiettivo: inserire più alberi anche nelle zone tutelate. L'opposizione attacca: Governate da 15 anni, siete ... milanotoday.it Indagine Anci. Solo il 6,9% delle strade e delle piazze sono dedicate alle donneE’ di gran lunga inferiore a quella maschile la presenza femminile nei nomi di strade e piazze delle città italiane: la media di luoghi urbani ‘in rosa’ è del 6,92% sul totale delle denominazioni ... quotidianosanita.it