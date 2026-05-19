Le partite di oggi | il City sfida il Bournemouth Gara di ritorno tra Monza e Juve Stabia

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in campo ci sono diverse partite di calcio: il City affronta il Bournemouth, mentre si disputa il ritorno tra Monza e Juve Stabia. Guardiola deve vincere contro il Bournemouth per mantenere vive le speranze di rimandare la festa dell’Arsenal. Sono in programma anche le sfide tra Chelsea e Tottenham. Le partite si svolgono nel pomeriggio, con le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i risultati necessari.

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Il City è costretto a vincere per rimandare la festa scudetto dell’Arsenal. I ragazzi di Guardiola fanno visita al Bournemouth, in piena corsa per i posti europei. Un derby di Londra dalle tinte mai così scure: Chelsea e Tottenham sì affrontano in una penultima giornata di Premier League che ha pochissimo da dire per i Blues ma che ha un mondo di significato per gli Spurs. Una vittoria della squadra di Pochettino equivarrebbe a salvezza, visto che al fischio di inizio previsto per le 21.15 saranno due le lunghezze che dividono il Tottenham diciassettesimo dal West Ham diciottesimo. Dovessero arrivare i tre punti gli Spurs sarebbero salvi matematicamente e potrebbero mandare in archivio una stagione da tenere bene a mente come monito per quelle seguenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Arsenal starting line up against Bournemouth today

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