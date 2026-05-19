Le memorie di Giorgio | la Casa del Cinema celebra Albertazzi

A dieci anni dalla scomparsa, il teatro italiano ricorda Giorgio Albertazzi attraverso un evento alla Casa del Cinema. L’appuntamento si terrà sabato 30 maggio e si intitola “Le memorie di Giorgio - dalla parte della bellezza”. La manifestazione intende rendere omaggio a uno dei più noti attori e registi del panorama teatrale nazionale. La serata si svolgerà con una serie di proiezioni e interventi dedicati alla carriera e alle opere di Albertazzi.

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