Nel corso di un’indagine giudiziaria sono state ascoltate intercettazioni e registrazioni di conversazioni che coinvolgono un individuo chiamato Sempio. In queste registrazioni, si ascoltano anche alcuni soliloqui in cui l’interessato spiega come potrebbe alterare l’esito di un procedimento legale. Le conversazioni, registrate in vari momenti, mostrano l’uso di parole che, a seconda delle circostanze, possono essere interpretate in modi diversi, influenzando potenzialmente le indagini in corso.

Le parole non sono mai neutre. A seconda del contesto, possono assumere significati diversi: chiarire, confondere o perfino indirizzare un’indagine. La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco lo dimostra in modo evidente, soprattutto dopo la diffusione delle intercettazioni ambientali di Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi. Ma quanto può cambiare il senso di un’affermazione quando viene trascritta? Qual è il margine tra una trascrizione accurata e l’interpretazione di chi ascolta? E ancora: quando un soliloquio può avere valore confessorio? “Un’intercettazione va analizzata nella sua interezza e... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le intercettazioni e i soliloqui di Sempio. "Vi spiego come possono falsare il processo"

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Le intercettazioni di Andrea Sempio che parla da solo in auto

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Il caso #Garlasco. Al Tg1 l’audio delle intercettazioni tra i genitori di Andrea #Sempio: Lo scontrino lo hai fatto tu, le parole del padre alla moglie. Per la Procura la prova del finto alibi. #Tg1 Silvia Balducci x.com

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