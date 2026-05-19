Le Iene Inside stasera su Italia 1 | Mostro di Firenze Unabomber e segreti mai risolti

Stasera su Italia 1 va in onda una puntata speciale di Le Iene Inside dedicata ai principali misteri della cronaca italiana. Il programma affronta il caso del Mostro di Firenze, con dettagli sulle indagini che si sono succedute nel corso degli anni, e il caso Unabomber, analizzando le piste investigative seguite finora. La trasmissione si concentra su interrogativi ancora irrisolti e su vicende che hanno segnato la cronaca nazionale senza fornire risposte definitive.

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Lo speciale di Le Iene Inside torna in prima serata su Italia 1 con un'inchiesta sui grandi misteri della cronaca italiana: dal Mostro di Firenze al caso Unabomber, tra indagini mai chiuse e interrogativi ancora aperti. Stasera, martedì 19 maggio, su Italia 1 torna in prima serata l'appuntamento con Le Iene presentano: Inside, lo spin-off del programma ideato da Davide Parenti. La nuova puntata, dal titolo Il mostro di Firenze, Unabomber e altre storie, è condotta da Roberta Rei e scritta da Francesco Priano. Il focus dello speciale: i grandi misteri della cronaca italiana La puntata propone un'indagine approfondita su alcune delle vicende più oscure e controverse della cronaca italiana, rimaste irrisolte anche a distanza di decenni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Le Iene Inside stasera su Italia 1: Mostro di Firenze, Unabomber e segreti mai risolti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LE IENE PRESENTANO INSIDE - PICCOLI,GRANDI EROI SU ITALIA 1 Sullo stesso argomento Inside propone ‘Il mostro di Firenze, Unabomber e altre storie’È Roberta Rei la conduttrice di questa sera, martedì 19 maggio, de Le Iene presentano: Inside, il programma di Davide Parenti in onda in prima serata... Le Iene presentano Inside stasera su Italia 1, la strage di Elba: "Colpevoli davvero?"Le nuove testimonianze raccolte dall'inviato del programma di Davide Parenti ridisegnano la timeline della strage: Olindo e Rosa sarebbero stati in... Stasera a Le Iene - Inside su Italia Uno. (Non so a che ora ) x.com Le Iene Inside stasera su Italia 1: Mostro di Firenze, Unabomber e segreti mai risoltiStasera su Italia 1 Le Iene Inside affronta i grandi misteri irrisolti della cronaca italiana: dal Mostro di Firenze al caso Unabomber. Un’inchiesta tra dubbi, piste investigative e verità ancora lont ... movieplayer.it Le Iene presentano Inside, stasera in tv Il mostro di Firenze, Unabomber e altre storie: le anticipazioniAlcune vicende continuano a vivere tra archivi giudiziari, dubbi non dissolti e domande che paiono non poter avere risposte definitive: Le Iene presentano: Inside va in onda oggi, martedì 19 maggio ... today.it