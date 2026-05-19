Le guerre ideologiche generano progresso scientifico e bancarotta sociale

Le guerre ideologiche spesso portano a scoperte e innovazioni scientifiche, ma al tempo stesso causano danni sociali significativi. Dietro a queste lotte ci sono figure invisibili legate alla Scienza, al Mercato e alla Finanza, che influenzano le dinamiche e le decisioni senza essere direttamente visibili. Questi attori hanno un ruolo nel dirigere gli scontri e le politiche che si sviluppano, spesso con interessi propri che si riflettono nelle conseguenze sulla società e sull’economia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

d Franci Luceri – Se ogni uomo di cultura si muove “liberamente” tra Scienza e Fede, “diavolo e acqua santa”, il sistema sociale, anche con la migliore politica e giustizia del mondo, degenera in giostra dei matti. Invece di seguire il lento progresso pedagogico e adattare i mezzi agli uomini, la scienza viaggia sparata “al contrario”, alla “vannacci”: adatta gli uomini ai mezzi, posizionandoli allegramente tra incudine e martello, sapere crescente ma avere calante. E se gli uomini sono sprovvisti delle risorse intellettive e finanziarie per fare buon uso dei mezzi, non c’è problema, parte il piano B. La scienza ha già reso il mezzo (“IA”) più Intelligente dell’uomo, per escludere la classe media, poco istruita e responsabile, dai processi produttivi, e riconsegnarla alle sue origini: povertà, asservimento e sfruttamento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Bobo Craxi a Lecco: serata PSI su salute e progresso sociale Leggi anche: In ‘Libercomunismo’ Brancaccio rimescola le carte ideologiche del Novecento