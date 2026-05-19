Le fasi del mio sequestro? È la trascrizione dei carabinieri non andò proprio così

Un uomo ha raccontato la sua versione dei fatti riguardo a un sequestro avvenuto a Brindisi, affermando che le sue dichiarazioni ai carabinieri sono state diverse da quanto lui stesso ha riferito in un'intervista. Secondo la sua testimonianza, non ricorda i dettagli con precisione perché era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ha anche descritto di essere stato tenuto in una casa per una notte senza acqua e con il cellulare sequestrato, contraddicendo le dichiarazioni precedenti rese davanti ai militari.

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