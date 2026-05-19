Le fasi del mio sequestro? È la trascrizione dei carabinieri non andò proprio così

Da brindisireport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha raccontato la sua versione dei fatti riguardo a un sequestro avvenuto a Brindisi, affermando che le sue dichiarazioni ai carabinieri sono state diverse da quanto lui stesso ha riferito in un'intervista. Secondo la sua testimonianza, non ricorda i dettagli con precisione perché era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ha anche descritto di essere stato tenuto in una casa per una notte senza acqua e con il cellulare sequestrato, contraddicendo le dichiarazioni precedenti rese davanti ai militari.

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BRINDISI - Da un lato i “non ricordo esattamente, ero sotto effetto di droghe”, dall'altro varie contraddizioni palesi con quanto verbalizzato di fronte ai carabinieri, cioè di essere stato segregato in un'abitazione di Brindisi per una notte, senza neanche acqua, col cellulare “sequestrato”. È. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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