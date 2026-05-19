Le donne di Puccini | musica danza e arte Museo di Palazzo Reale

Il museo di Palazzo Reale a Pisa ospita una mostra dedicata alle donne di Puccini, che unisce musica, danza e arte. L’evento, inaugurato il 18 maggio 2026, presenta esibizioni e approfondimenti legati alla figura femminile nel contesto delle opere del compositore. La mostra si prolunga nel tempo e coinvolge diversi spazi del museo, offrendo ai visitatori un percorso attraverso elementi artistici e culturali collegati alla vita e alle opere di Puccini. L’esposizione si inserisce nel calendario culturale della città.

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Pisa, 18 maggio 2026 – I musei pisani tornano ad essere il palcoscenico per una serie di appuntamenti che offrono al pubblico un'esperienza sinestesica, un dialogo tra arte, musica e danza: sabato 23 maggio parte la seconda edizione della rassegna “Musica e Danza nei Musei Nazionali di Pisa”, promossa dall'Istituto autonomo del Ministero della cultura, sostenuta dalla Direzione generale spettacolo del Ministero della cultura e dalla Fondazione Pisa, e organizzata da MiC - Musei nazionali di Pisa, Orchestra da Camera Fiorentina e Consorzio Coreografi Danza d’Autore. Alle 11 presso il Museo di Palazzo Reale va in scena “Le donne di Puccini”, spettacolo di danza prodotto da Con. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Le donne di Puccini”: musica, danza e arte Museo di Palazzo Reale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il meglio della Cerimonia di Chiusura | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Sullo stesso argomento Arte, danza e musica. Il museo è... diffusoMettere in dialogo territori, istituzioni accademiche e culturali per creare un unico museo a cielo aperto con eventi, mostre e installazioni a... Museo Nazionale Palazzo Reale e Museo Navi Antiche: visita formativa per le guide turistiche di ConfGuideValorizzare la promozione culturale della città e della sua straordinaria rete museale. Le donne di Puccini. Evento a Palazzo RealeMusica, danza e arte sabato con la regia e coreografia di Flavia Bucciero, musiche originali di Antonello Paliotti. msn.com Andar per musei di Lombardia tra donne eccellenti e musica. Una bella valorizzazioneConcerti letterari e figure femminili per rilanciare sedi statali poco note: da Vigevano al Garda, dalla Valtellina alla Valle Camonica, la cultura torna strumento di promozione del territorio. Il Ma ... ilfoglio.it