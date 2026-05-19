Le Creature di Pan personale di Ernesto Pavone alla Piccola Galleria Resistente
La Piccola Galleria Resistente apre le porte alla mostra di Ernesto Pavone intitolata Le Creature di Pan, con una inaugurazione prevista per venerdì 22 maggio 2026 alle ore 18:00. L’esposizione presenta una selezione di opere realizzate dall’artista tra il 1958 e il 2025, con un allestimento curato da Chieko Inayama, Carmine Maturo e Stefania Zamparelli. La mostra si inserisce nel programma della galleria dedicato all’arte contemporanea e alle opere di artisti italiani recenti.
La Piccola Galleria Resistente presenta Ernesto Pavone (1958 – 2025) Le Creature di Pan. La rassegna è curata da Chieko Inayama, Carmine Maturo e Stefania Zamparelli e si inaugurerà venerdì 22 maggio 2026 alle ore 18:00. Opening: alle ore 19:00 Concertino per Ernesto. Un omaggio musicale offerto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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