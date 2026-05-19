Le camminate sulla Via Medicea
Il Fondo ambiente italiano organizza nuovamente quest’anno la terza edizione dell’iniziativa “Camminate nella biodiversità”, in occasione della Giornata mondiale dedicata al patrimonio di bellezza naturale. L’evento propone passeggiate lungo la Via Medicea, un percorso che attraversa aree di interesse naturalistico e storico. La manifestazione si svolge in diverse località e coinvolge partecipanti di varie età, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio ambientale.
Torna con la terza edizione l’iniziativa del Fai- Fondo ambiente italiano " Camminate nella biodiversità " in occasione della Giornata mondiale dedicata al patrimonio di bellezza naturale da conoscere e proteggere. La delegazione pratese del Fai propone per sabato 23 maggio un’escursione sulla via Medicea nel comune di Carmignano tra acque, colline e biodiversità. Si tratta di un territorio storico ambientalistico, habitat di piccoli mammiferi e uccelli con una vegetazione formata da alberi, arbusti ed erbe tipica di terreni lacustri. È un itinerario di 4 km con dislivello di 100m, accessibile a tutti, con difficoltà medio-bassa. Consigliati: cappellino, crema solare, scarpe da trekking o ginnastica con suola non liscia, acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it
ROMA | camminata domenicale prenatalizia
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