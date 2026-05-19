Le camminate sulla Via Medicea

Il Fondo ambiente italiano organizza nuovamente quest’anno la terza edizione dell’iniziativa “Camminate nella biodiversità”, in occasione della Giornata mondiale dedicata al patrimonio di bellezza naturale. L’evento propone passeggiate lungo la Via Medicea, un percorso che attraversa aree di interesse naturalistico e storico. La manifestazione si svolge in diverse località e coinvolge partecipanti di varie età, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio ambientale.

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