Gli Stati Uniti si trovano al centro di una complessa tensione internazionale legata alla vendita di armi e alle strategie militari, con l’amministrazione che non ha ancora dato l’ok all’ultimo piano di vendita di armamenti. La questione si intreccia con la posizione americana nei confronti della Cina, in particolare riguardo alla questione di Taiwan. La disputa coinvolge questioni di sicurezza e alleanze, rappresentando un elemento di instabilità nella regione. Il governo statunitense valuta attentamente le implicazioni di ogni decisione, senza ancora arrivare a una conclusione definitiva.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha ancora approvato la vendita dell'ultimo pacchetto di armi a Taiwan del valore di 14 miliardi di dollari, e ha minimizzato le precedenti assicurazioni degli Usa di non consultarsi con Pechino in merito a tali vendite dopo il vertice di Pechino che lo ha visto incontrare il leader cinese Xi Jinping. “Prenderò una decisione entro breve tempo”, ha dichiarato Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti a bordo dell'Air Force One, e poco dopo, intervistato da Fox News in merito, ha rimarcato che “per ora la tengo in sospeso, dipende dalla Cina. Francamente, è un ottimo strumento di negoziazione per noi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le armi Usa, il piano di Trump e il nodo Taiwan: cosa rischia l’America nella contesa con la Cina

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Armi USA, costi esplosi: droni low cost costringono Trump a fingere la vittoria | Generale Giallongo

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