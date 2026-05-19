Due adolescenti americani di 17 e 18 anni sono sospettati di aver preso parte all’attacco con armi e messaggi di odio contro un centro islamico a San Diego, che ha causato tre morti. Secondo le autorità, i giovani potrebbero aver subito una radicalizzazione attraverso contenuti estremisti trovati online. Le indagini sono in corso per chiarire i loro ruoli e i modi in cui si sarebbero avvicinati all’estremismo. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui collegamenti con altre persone è ancora stato reso noto.

Dietro l’ attacco all’Islamic Center a San Diego, costato la vita a tre persone, ci sarebbero due adolescenti americani di 17 e 18 anni che, secondo gli investigatori, potrebbero essersi radicalizzati attraverso contenuti estremisti online. È questa la direzione principale dell’indagine aperta dall’Fbi e dalla polizia californiana dopo la sparatoria avvenuta nella più grande moschea della contea. I due ragazzi hanno aperto il fuoco contro i fedeli prima di fuggire e suicidarsi poco dopo in un quartiere vicino. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire il profilo dei due giovani, le loro frequentazioni digitali e l’eventuale presenza di manifesti ideologici o contatti con gruppi estremisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le armi, i messaggi di odio e la mimetica: chi sono i baby assalitori al centro islamico di San Diego

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sparatoria al centro islamico di San Diego. Morti e feriti in California, suicidi gli assalitori. Sono due ragazziniSan Diego (California, Usa), 18 maggio 2026 – È ancora provvisorio il bilancio della sparatoria avvenuta oggi nel centro islamico di San Diego, in...

Odio per l’Islam e armi rubate: chi sono i 2 giovani dell’attacco al centro di San DiegoCain Clark, 17 anni, e Caleb Vazquez, 18 anni, sono stati identificati come i sospettati della sparatoria avvenuta lunedì 18 maggio presso il Centro...

Le armi, i messaggi di odio e la mimetica: chi sono i baby assalitori al centro islamico di San DiegoAvevano 17 e 18 anni, vestivano abiti mimetici e avrebbero lasciato messaggi d’odio anti-islamici. Gli investigatori americani scavano nelle loro attività online e nei legami con ambienti suprematisti ... ilgiornale.it

San Diego, strage nella moschea: tre vittime e trovati suicidi i due assalitori adolescenti, nella loro auto messaggi anti-islamiciLa madre di uno dei due aveva allertato la polizia prima dell'attacco, avvisandoli che il figlio aveva portato via delle armi da casa e che era irreperibile e intenzionato a togliersi la vita ... tg.la7.it

nella zona di San Diego Santee. Ho bisogno di un bancomat per criptovalute reddit