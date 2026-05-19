Nel corso della sua storia, la casa automobilistica ha prodotto veicoli che sono rimasti impressi per le linee poco fortunate o per scelte di design discutibili. In questa classifica vengono raccolti dieci modelli considerati tra i meno riusciti, evidenziando come anche un marchio con una lunga tradizione possa commettere errori di stile o proporzioni poco armoniose. La selezione si basa su caratteristiche estetiche e su come i veicoli si sono distinti per aspetti poco apprezzati dal pubblico e dagli esperti.

Ford ha costruito auto leggendarie. ma anche parecchi modelli diventati famosi per linee discutibili, esperimenti strani o tentativi falliti di sembrare futuristici. E spesso le Ford “brutte” sono nate proprio quando il marchio ha cercato di rompere con il passato. 1. Ford Scorpio (seconda serie). Probabilmente la Ford più universalmente criticata di sempre. Il frontale aveva: fari enormi e ovali,. mascherina sproporzionata,. look “triste”.. Da certe angolazioni sembrava quasi un pesce tropicale gigante. In Europa fu un disastro estetico clamoroso. 2. Ford Ka (prima serie). All’uscita sembrava arrivata da un altro pianeta. Faceva parte del design “New Edge”, con: superfici tonde e geometriche insieme,. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Le 10 Ford più brutte di sempre, classifica completa

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