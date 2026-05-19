L' avvocato Pillon a Vasto | Nathan e Catherine si stanno trasferendo nella nuova casa

Questa mattina, un avvocato ha visitato la casa famiglia di Vasto, dove da più di sei mesi sono presenti tre minori, figli di una coppia composta da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. L’incontro è avvenuto con i responsabili della struttura, in vista di un trasferimento dei bambini nella nuova abitazione. La decisione di cambiare sistemazione è stata comunicata durante la visita, senza ulteriori dettagli sul motivo o sui passaggi successivi.

L'avvocato Simone Pillon nella mattinata odierna ha incontrato i responsabili della casa famiglia di Vasto dove, da oltre sei mesi, sono ospitati i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. “Ho incontrato i responsabili della casa famiglia, è stato un confronto molto sereno. Ho. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Famiglia nel bosco, Simone Pillon arriva al casolare di Nathan e Catherine

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