Lavoro in provincia | 138 nuove offerte tra turismo nautica e logistica

In provincia sono state pubblicate 138 nuove offerte di lavoro che riguardano principalmente settori come il turismo, la nautica e la logistica. Le aziende della zona cercano principalmente profili tecnici e operativi. Per quanto riguarda le modalità di assunzione, si discute di come sia possibile trasformare un contratto a termine in un impiego stabile. Le aziende continuano a cercare figure specializzate per rispondere alle esigenze del mercato locale.

? Punti chiave Quali profili tecnici e operativi cercano le aziende della zona?. Come trasformare un contratto a termine in un posto fisso?. Dove inviare il curriculum se il portale regionale non funziona?. Chi può accedere ai nuovi contratti di apprendistato per giovani?.? In Breve Candidature tramite email a [email protected] o [email protected]. Ricerca di barman, camerieri, operai, addetti pulizie e operatori sociosanitari. Possibilità di apprendistato e trasformazione contratti in posizioni stabili. Utilizzo formato Europass e portale regionale Formazione Lavoro per i candidati. Centri per l’impiego di La Spezia e Sarzana pubblicano 138 nuove opportunità lavorative che coinvolgono l’intero tessuto produttivo della provincia tra turismo, nautica e logistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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