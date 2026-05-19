Lavoro diritti e sindacato | il Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano celebra il 55° convegno a Salerno

Da salernotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 e sabato 23 maggio, Salerno sarà il palcoscenico del 55° Convegno nazionale organizzato dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”. L'evento riunisce operatori e studiosi del settore per discutere di temi legati a lavoro, diritti e sindacato. La due giorni si svolge nella città meridionale e rappresenta un appuntamento di lunga data per professionisti e accademici interessati alle questioni giuslavoristiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Venerdì 22 e sabato 23 maggio, Salerno ospiterà il 55° Convegno nazionale del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”, storica associazione di operatori e studiosi della materia.I lavori si terranno presso l’Aula Magna della Corte d’Appello, nella Cittadella giudiziaria. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Diritti e dignità: i sindacati pensionati firmano protocollo con Anci Umbria

Video Diritti e dignità: i sindacati pensionati firmano protocollo con Anci Umbria

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “Attualità del diritto del lavoro”, convegno con Rampelli

"Il lavoro che cambia" fa tappa a Magliano: una serata su diritti, sicurezza e dignità del lavoroProsegue a Forlì il ciclo di incontri “Il lavoro che cambia: significati e opportunità, diritti e dignità del lavoro”, promosso dai Circoli Acli del...

Scuola, lavoro e diritti, Snals-Confsal apre domani il congressoPrende l'avvio domani a Roma all'hotel Sheraton il XIII Congresso Nazionale dello Snals-Confsal, un appuntamento di particolare rilievo che quest'anno coincide con il 50mo anniversario della ... ansa.it

Il sindacato e il suo funzionamento -Scheda di DirittoIl sindacato è un’associazione di lavoratori o datori di lavoro, priva di scopo di lucro, finalizzata alla tutela collettiva degli interessi professionali, economici e normativi dei propri associati. diritto.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web