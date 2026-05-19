Lavoro diritti e sindacato | il Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano celebra il 55° convegno a Salerno

Venerdì 22 e sabato 23 maggio, Salerno sarà il palcoscenico del 55° Convegno nazionale organizzato dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”. L'evento riunisce operatori e studiosi del settore per discutere di temi legati a lavoro, diritti e sindacato. La due giorni si svolge nella città meridionale e rappresenta un appuntamento di lunga data per professionisti e accademici interessati alle questioni giuslavoristiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui