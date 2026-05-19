Lavoro diritti e sindacato | il Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano celebra il 55° convegno a Salerno
Venerdì 22 e sabato 23 maggio, Salerno sarà il palcoscenico del 55° Convegno nazionale organizzato dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”. L'evento riunisce operatori e studiosi del settore per discutere di temi legati a lavoro, diritti e sindacato. La due giorni si svolge nella città meridionale e rappresenta un appuntamento di lunga data per professionisti e accademici interessati alle questioni giuslavoristiche.
Venerdì 22 e sabato 23 maggio, Salerno ospiterà il 55° Convegno nazionale del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”, storica associazione di operatori e studiosi della materia.I lavori si terranno presso l’Aula Magna della Corte d’Appello, nella Cittadella giudiziaria. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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