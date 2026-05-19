Lavori sul lungomare l' opposizione | Risorse assegnate alle precedenti Amministrazioni e non a questo sindaco
L’opposizione nel consiglio comunale di Montemarciano ha commentato i lavori in corso sul lungomare, sottolineando che le risorse destinate a questa opera sono state assegnate alle amministrazioni precedenti e non all’attuale sindaco. La rappresentante della lista Montemarciano Democrazia e Solidarietà ha precisato che tali fondi sono stati gestiti in passato, lasciando intendere che l’attuale amministrazione non ha contribuito direttamente a queste spese. I lavori sono stati apprezzati da molti cittadini, ma la questione delle risorse rimane centrale nel dibattito locale.
MONTEMARCIANO – Monica Magnini, rappresentante della lista di opposizione Montemarciano Democrazia e Solidarietà nel Consiglio comunale di Montemarciano, a nome di tutti i suoi colleghi intende specificare che «Quanto ai lavori sul lungomare, a quanto pare apprezzati da molti cittadini e di cui. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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