Lavori in A1 chiude per una notte lo svincolo per il Brennero

Nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 maggio, sulla A1 Milano-Napoli, si svolgeranno lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. Per permettere l'intervento, dalle 21 alle 5, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A22 Brennero-Modena in direzione del Brennero, per chi proviene da Milano. La chiusura interesserà esclusivamente il ramo di ingresso sulla A22 e riguarda solo questa fascia oraria. Nessun altro tratto o direzione sarà coinvolto dalle operazioni.

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Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21 di giovedì 21 alle 5 di venerdì 22 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A22 Brennero-Modena, verso il Brennero.In alternativa, proseguire sulla A1 verso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Autostrada A 4, lavori sul cavalcavia: chiude lo svincoloSulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione al cavalcavia, si renderà necessario chiudere lo svincolo di Sesto San Giovanni. Lavori in autostrada, chiude lo svincolo di TaorminaSaranno giorni di disagi per pendolari e turisti che intendono raggiungere Taormina via autostrada. In #A1 Milano Napoli Direttissima, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 21:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia (km 0+000) e Località x.com A1, chiusure per lavori vicino Roma: date, orari e percorsi alternativiSull’autostrada A1, nelle prossime ore, saranno adottate una serie di misure con modifica della viabilità nell’area romana. Questi i tratti interessati, le date, gli orari e i percorsi alternativi. Tu ... msn.com A1 Mini + filamento... cos'altro dovresti comprare. reddit A1, la stazione di Valdarno chiude in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione degli impiantiArezzo, 2 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 marzo, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di ... lanazione.it