Lavori di manutenzione sulle strade provinciali per un importo di 549.750 euro
La Provincia di Chieti ha avviato interventi di manutenzione sulle strade provinciali, con un investimento totale di circa 550 mila euro. In particolare, sono stati realizzati lavori di pulizia delle cunette e di rifacimento dell’asfalto sulla strada provinciale 209, che collega la ex SS 5 alla via Tiburtina. L’intervento ha avuto un costo di circa 321 mila euro e si inserisce in un piano più ampio di interventi per migliorare le condizioni delle arterie provinciali.
La Provincia di Chieti ha effettuato lavori di pulizia delle cunette e di rifacimento degli asfalti sulla strada provinciale 209 (ex SS 5 – raccordo con la via Tiburtina) per un importo di 321.000 euro e sulla SP 51 (Casino Vezzani) per un costo di 228.750 euro. Gli interventi rientrano tra. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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