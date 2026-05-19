Lavori di manutenzione sulle strade provinciali per un importo di 549.750 euro

La Provincia di Chieti ha avviato interventi di manutenzione sulle strade provinciali, con un investimento totale di circa 550 mila euro. In particolare, sono stati realizzati lavori di pulizia delle cunette e di rifacimento dell’asfalto sulla strada provinciale 209, che collega la ex SS 5 alla via Tiburtina. L’intervento ha avuto un costo di circa 321 mila euro e si inserisce in un piano più ampio di interventi per migliorare le condizioni delle arterie provinciali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui