Lautaro Martínez, capitano dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del suo recente doppio successo con la squadra. Ha detto che non ha ricevuto premi speciali e ha dedicato i risultati alla nonna. Lo scorso mese, dopo aver vinto il titolo nel torneo per club, ha dichiarato di essere stato molto provato emotivamente. Le sue parole si concentrano sul legame personale con questa vittoria e sulla mancanza di riconoscimenti ufficiali.

Parla il capitano dell’Inter. Lautaro Martínez ha raccontato, in una lunga intervista a Gazzetta dello Sport, di non essersi concesso premi particolari dopo il doblete conquistato con l’Inter. Per il capitano nerazzurro il vero regalo coincide già con il prossimo traguardo: «Il regalo è il prossimo obiettivo da raggiungere», ha spiegato, lasciando intendere che nella sua testa ci sia soprattutto il Mondiale, preparato con l’ambizione di arrivarci «al top». A rendergli speciale il momento sono stati invece i genitori, arrivati in tempo per condividere i festeggiamenti. Lautaro ha spiegato che non potranno seguirlo al Mondiale per motivi di lavoro, ma che per loro essere presenti ai successi dell’Inter abbia avuto un valore enorme. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Lautaro si racconta: «Il doblete è per mia nonna. Dopo il Mondiale per club ero devastato»

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