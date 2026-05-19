Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha parlato in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, in cui ha dichiarato che una volta terminata la carriera calcistica, sparirà dal mondo dello sport e non sarà più sotto i riflettori. Durante l'intervista, ha anche affrontato i momenti difficili vissuti in passato, condividendo alcuni aspetti della sua vita e della sua carriera. Le sue parole hanno attirato l'attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori.

Lautaro Martinez, bomber dell’ Inter, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello sport, aprendosi anche sui suoi passati momenti di difficoltà. Non è mancata una piccola anticipazione sul suo futuro dopo il calcio. Lautaro: “Ho avuto tanti problemi personali, soprattutto fuori dal campo”. Quello di questi giorni è il Lautaro migliore di sempre? “Certamente, perché mi sento molto felice e sicuro quando gioco. Mi muovo con grande spensieratezza, anche a livello tattico. Prima non era così”. Merito del suo psicologo? “Sì. Ho avuto tanti problemi personali, soprattutto fuori dal campo, prima che nascesse mia figlia. E la terapia mi ha aiutato, per esempio a gestire i momenti in cui non facevo gol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lautaro: “Quando smetterò di giocare a calcio, sparirò. Non sentirete più parlare di me”

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