Lautaro Martinez il coro contro il Milan Ciccio Graziani sbotta è gelo alla Domenica Sportiva

Durante la trasmissione televisiva di domenica, si è verificato un momento di tensione tra gli opinionisti, con alcune critiche rivolte a Lautaro Martinez, calciatore dell’Inter, e al suo comportamento nei confronti del Milan. Ciccio Graziani ha espresso il suo disappunto, provocando un clima glaciale tra i partecipanti. La discussione ha attirato l’attenzione degli spettatori, mentre si discuteva delle recenti vicende sportive e delle dinamiche tra le due squadre. La giornata, che ha visto l’Inter festeggiare il suo 21º scudetto, si è conclusa con questa nota di tensione.

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