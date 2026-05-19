Lautaro Martinez il coro contro il Milan Ciccio Graziani sbotta è gelo alla Domenica Sportiva

Da liberoquotidiano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione televisiva di domenica, si è verificato un momento di tensione tra gli opinionisti, con alcune critiche rivolte a Lautaro Martinez, calciatore dell’Inter, e al suo comportamento nei confronti del Milan. Ciccio Graziani ha espresso il suo disappunto, provocando un clima glaciale tra i partecipanti. La discussione ha attirato l’attenzione degli spettatori, mentre si discuteva delle recenti vicende sportive e delle dinamiche tra le due squadre. La giornata, che ha visto l’Inter festeggiare il suo 21º scudetto, si è conclusa con questa nota di tensione.

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L’ Inter ha festeggiato lo Scudetto numero 21 con una giornata che Milano difficilmente dimenticherà: circa 400mila persone in strada e un fiume nerazzurro che ha accompagnato la squadra dal campo di San Siro fino a Piazza del Duomo, tra cori, bandiere e un entusiasmo continuo, praticamente senza pause. Per i nerazzurri si è trattato di una celebrazione lunga, iniziata già prima della partita con il Verona e proseguita poi tra spogliatoio e stadio, fino al momento più atteso del bus scoperto per le vie della città. Quando il pullman ha iniziato il suo percorso, la festa è diventata un unico grande abbraccio collettivo. Balconi pieni, fumogeni, clacson, gente ovunque: una scena che ha accompagnato ogni metro del tragitto fino al centro di Milano, dove tutto si è chiuso in Piazza del Duomo con la squadra al completo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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