Lautaro e Inter chiudono la porta al Barça

L’addio a Lewandowski da parte dell’Inter ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, portando il club catalano a mettere in moto le trattative per un nuovo centravanti. La decisione del club italiano di chiudere le porte a un possibile trasferimento ha messo fine alle voci di un possibile arrivo di un attaccante di rilievo. La notizia si è diffusa rapidamente, alimentando le discussioni tra tifosi e analisti sul futuro delle due squadre.

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2026-05-19 10:13:00 Il web è in trepidazione: L’addio a Lewandowski qualcosa che sembrava un segreto di Pulcinella, ha fatto sì che Barça Attiva la macchina per trovare un centravanti. Una missione molto complicata a causa della ristretta economia del culé e della mancanza di offerta nel mercato degli arieti. Uno di loro, Lautaro Martinez lascia il pool di candidati. L’attaccante argentino, che ormai da qualche anno sogna di approdare in Nazionale maggiore Barça ora è migliore che mai Milano. Tanto che, al loro 28 anni è chiaro che vuole ritirarsi lì. “Mi piacerebbe sicuramente. Mio famiglia e sono felice, abbiamo anche un ristorante, i bambini vanno a scuola e hanno i loro amici. 🔗 Leggi su Justcalcio.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lautaro needed just one minute. Sullo stesso argomento Leggi anche: Lukaku verso l’addio: Inter e Milan chiudono la porta #Inter, prove di #CoppaItalia col tris: #Lautaro, #Sucic e #Mkhitaryan stendono la #SSLazio. A segno subito col Toro, i nerazzurri poi controllano e chiudono senz'affanno la sfida dell'Olimpico. Biancocelesti pericolosi solo nell'ultimo quarto d'ora. #LazioInter x.com Lazio-Inter 0-2: i nerazzurri di Chivu chiudono il double, la Coppa Italia è la decima della storiaFinale Coppa Italia 2026: Inter batte Lazio 2-0 all'Olimpico con autogol Marusic e Lautaro. Decima Coppa nerazzurra, double per Chivu, primo dal 2010. lifestyleblog.it Inter doblete: vince anche la Coppa Italia. Battuta la Lazio (2-0). Trionfo per Lautaro e compagni. PagelleLautaro Martinez festeggia la rete del 2-0 contro la Lazio nella finale di Coppa Italia (foto dai social dell'Inter) ROMA - Niente da fare per la Lazio. firenzepost.it