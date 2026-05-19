Laura Freddi | Mamma a 44 anni grazie a un miracolo prima non sapevo di avere l'endometriosi
Laura Freddi è tornata a raccontare il suo percorso legato alla maternità arrivata in età adulta a causa dell'endometriosi. Ospite nella puntata del 19 maggio di La volta buona, la showgirl ha ripercorso le difficoltà vissute prima della nascita della figlia Ginevra, avuta a 44 anni insieme al compagno Leonardo D'Amico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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