Laura Freddi lo speciale regalo della figlia e quella frase sull' età che spiazza la madre

Oggi Laura Freddi compie 54 anni ed è apparsa nel programma condotto da Caterina Balivo, dove ha ricevuto una sorpresa inaspettata dalla figlia. Durante l'ospitata, la showgirl ha condiviso un momento di emozione, alimentato anche da una frase della figlia sull’età che l’ha colpita particolarmente. La presenza della famiglia ha reso il compleanno di Freddi un’occasione speciale, segnata da un regalo che ha sorpreso la donna e ha reso il giorno ancora più memorabile.

Compleanno speciale per Laura Freddi, che oggi spegne 54 candeline. Ospite nel salotto televisivo di Caterina Balivo a La volta buona, la showgirl ha ricevuto una sorpresa del tutto inaspettata che l’ha profondamente emozionata. Nel corso della trasmissione, infatti, è apparso sullo schermo un. 🔗 Leggi su Today.it

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