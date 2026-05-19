L' attrice è deceduta a soli 25 anni per cause sconosciute Nota la sua partecipazione al remake tedesco di Euphoria

Il mondo del cinema tedesco si è trovato a dover comunicare la scomparsa di un’attrice di 25 anni. La giovane aveva partecipato a una serie crime molto nota e al remake di una produzione statunitense. La sua morte, avvenuta recentemente, non ha ancora una spiegazione ufficiale. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan, anche se i dettagli sulle cause non sono stati resi noti pubblicamente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui