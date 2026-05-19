L' attrice è deceduta a soli 25 anni per cause sconosciute Nota la sua partecipazione al remake tedesco di Euphoria
Il mondo del cinema tedesco si è trovato a dover comunicare la scomparsa di un’attrice di 25 anni. La giovane aveva partecipato a una serie crime molto nota e al remake di una produzione statunitense. La sua morte, avvenuta recentemente, non ha ancora una spiegazione ufficiale. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan, anche se i dettagli sulle cause non sono stati resi noti pubblicamente.
I l cinema tedesco piange Luna Jordan, morta a 25 anni per cause non ancora chiarite. L’attrice tedesca si era fatta conoscere dal pubblico per un ruolo ricorrente nella popolare serie crime Polizeiruf 110. Dopo aver interpretato la problematica Sophie von Greve nella versione tedesca della serie israeliana Euphoria, stava per debuttare da assoluta protagonista n el film Hamburger Days nei panni di Astrid Kirchherr, la celebre fotografa legata ai primi anni dei Beatles ad Amburgo. Zendaya, l’addio a “Euphoria” è un brivido color cioccolato X Leggi anche › “Euphoria”: una serie tv che racconta (senza filtri) il mondo degli adolescenti Luna Jordan, morta a 25 anni l’attrice tedesca che aveva recitato nel remake di Euphoria. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Catherine O'Hara's cause of death confirmed after rectal cancer battle
Sullo stesso argomento
Luna Jordan morta a 24 anni, la giovane attrice tedesca aveva recitato nel remake tedesco di “Euphoria”Lutto nel cinema tedesco, che perde una delle interpreti più talentuose della sua generazione.
Leggi anche: È morta Luna Jordan: l’attrice tedesca 24enne aveva recitato in “Euphorie”, remake tedesco di “Euphoria”
Auguri a GAL GADOT che oggi compie 41 anni (Petah Tiqwa, Israele, 30 aprile 1985). Gal Gadot, anche nota con il nome Gal Gadot-Varsano, è un'attrice e modella israeliana. È nota principalmente per il ruolo di Wonder Woman nel DC Extended Universe e facebook
Qual è una cosa che avresti voluto che tua madre avesse fatto meglio? reddit
Comunicazione che mi è appena arrivata dal Ministero della Salute #Hantavirus Ps Non sono per niente preoccupata x.com
Cinema e Tv in lutto, è morta la nota attrice dopo una carriera da protagonistaIl mondo del cinema e delle televisione perde un’altra protagonista. E’ infatti morta, all’età di 81 anni, una nota attrice statunitense, protagonista di soap opera e anche a Broadway. Cinema e Tv in ... notizie.it
Morta Nadia Fares, l’attrice e modella francese aveva 57 anniÈ deceduta ieri all’ospedale Pitié-Salpêtrière, dove era stata ricoverata domenica scorsa dopo essere stata trovata priva di sensi in una piscina di Parigi. Aveva partecipato anche a Poliziotti del ... tg24.sky.it