L’attore di Star Wars si maschera e si infiltra tra i visitatori a Disneyland | la reazione quando si toglie l’elmo è virale
Un attore noto per aver interpretato un personaggio di Star Wars si è presentato tra i visitatori di Disneyland indossando una maschera e un costume del personaggio, senza svelare la propria identità. Dopo aver osservato le reazioni dei presenti, ha deciso di rimuovere l’elmo, catturando l’attenzione di molti spettatori. La scena, ripresa e condivisa sui social, ha ricevuto numerosi commenti e visualizzazioni, diventando rapidamente virale. L’evento ha suscitato curiosità tra gli appassionati e i visitatori presenti.
Immagina di essere uno dei fortunati visitatori di Disneyland, selezionato per un’anteprima esclusiva della nuova attrazione legata a Star Wars. Ti stanno accompagnando a bordo del Millennium Falcon, la nave spaziale più iconica della galassia lontana lontana. Un clone trooper vestito completamente di nero ti accoglie, elmo incluso. Poi, in un momento che non dimenticherai mai, il guerriero si toglie l’elmo e rivela il volto di Pedro Pascal, la star protagonista del franchise The Mandalorian. È esattamente quello che è successo a circa 15 fan lo scorso weekend, in un’operazione sorpresa orchestrata da Disney per promuovere il film in arrivo. Nei filmati dietro le quinte diffusi da Disney, Pascal appare mentre si prepara per la sorpresa. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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