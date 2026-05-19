L’attore di Star Wars si maschera e si infiltra tra i visitatori a Disneyland | la reazione quando si toglie l’elmo è virale

Un attore noto per aver interpretato un personaggio di Star Wars si è presentato tra i visitatori di Disneyland indossando una maschera e un costume del personaggio, senza svelare la propria identità. Dopo aver osservato le reazioni dei presenti, ha deciso di rimuovere l’elmo, catturando l’attenzione di molti spettatori. La scena, ripresa e condivisa sui social, ha ricevuto numerosi commenti e visualizzazioni, diventando rapidamente virale. L’evento ha suscitato curiosità tra gli appassionati e i visitatori presenti.

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