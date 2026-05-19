L’assessore Verì incontra le associazioni dei donatori di sangue | Necessario un corretto ricambio generazionale

L’assessore regionale ha incontrato le associazioni di donatori di sangue per discutere delle sfide legate al ricambio generazionale. Durante l’incontro, ha espresso gratitudine per il lavoro quotidiano delle organizzazioni, sottolineando il ruolo fondamentale che svolgono nel garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza delle forniture di sangue. La discussione si è concentrata sull’importanza di coinvolgere nuove generazioni per mantenere attiva e sostenibile la rete di donatori.

“Voglio ringraziarvi, a nome mio personale e di tutti gli abruzzesi, per il prezioso e insostituibile lavoro che svolgete ogni giorno, a tutela della salute e della stessa vita di tanti nostri concittadini”. Lo ha detto l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ai rappresentanti delle associazioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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