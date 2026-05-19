Lascia i vestiti usati vicino al cassonetto strapieno | scatta la maxi multa e il fermo dell' auto

Un automobilista ha ricevuto una multa di mille euro e il fermo amministrativo per un mese dopo aver lasciato un sacco di vestiti usati accanto a un cassonetto per i tessuti, che risultava completamente pieno. L’episodio è avvenuto in un’area pubblica, dove il sacco è stato trovato vicino a un contenitore sovraccarico. La sanzione è stata applicata dalla polizia locale, che ha anche disposto il fermo del veicolo coinvolto. La decisione si basa sulla normativa riguardante l’abbandono di rifiuti e il rispetto delle regole di raccolta differenziata.

Una multa da mille euro e il fermo amministrativo dell’auto per un mese. Tutto perché ha lasciato un sacco di vestiti usati accanto al contenitore per la raccolta dei tessuti perché la campana era piena. È successo a Busto Arsizio, cittadina tra Milano e Varese.Il fatto risale al 1° febbraio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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