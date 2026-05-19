Lascia i vestiti usati vicino al cassonetto strapieno | scatta la maxi multa e il fermo dell' auto

Da milanotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un automobilista ha ricevuto una multa di mille euro e il fermo amministrativo per un mese dopo aver lasciato un sacco di vestiti usati accanto a un cassonetto per i tessuti, che risultava completamente pieno. L’episodio è avvenuto in un’area pubblica, dove il sacco è stato trovato vicino a un contenitore sovraccarico. La sanzione è stata applicata dalla polizia locale, che ha anche disposto il fermo del veicolo coinvolto. La decisione si basa sulla normativa riguardante l’abbandono di rifiuti e il rispetto delle regole di raccolta differenziata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una multa da mille euro e il fermo amministrativo dell’auto per un mese. Tutto perché ha lasciato un sacco di vestiti usati accanto al contenitore per la raccolta dei tessuti perché la campana era piena. È successo a Busto Arsizio, cittadina tra Milano e Varese.Il fatto risale al 1° febbraio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Abandonment Meaning Legal Context & Example Legal Terms Simplified @LawMint

Video Abandonment Meaning Legal Context & Example Legal Terms Simplified @LawMint

Sullo stesso argomento

Busto: il contenitore degli abiti usati è pieno, lei lascia i vestiti accanto. Multa da mille euroBusto Arsizio (Varese) – Ha lasciato un sacco di vestiti usati accanto al contenitore per la raccolta dei tessuti perché la campana era piena.

Lascia il sacchetto accanto al ‘Garby’. Multa da mille euro e fermo dell’auto: “Ma ero in buona fede”Lucca, 10 marzo 2026 – Mille euro di multa e il fermo amministrativo dell’auto solo per aver lasciato il sacchetto della carta accanto ai “Garby“, i...

lascia i vestiti usatiLascia i vestiti usati vicino al cassonetto (strapieno): scatta la maxi multa (e il fermo dell'auto)Una multa da mille euro e il fermo amministrativo dell’auto per un mese. Tutto perché ha lasciato un sacco di vestiti usati accanto al contenitore per la raccolta dei tessuti perché la campana era pie ... milanotoday.it

lascia i vestiti usatiBusto: il contenitore degli abiti usati è pieno, lei lascia i vestiti accanto. Multa da mille euroIdentificata grazie alle telecamere, la donna è stata sanzionata per abbandono di rifiuti. Scattato anche il fermo dell’auto per un mese ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web