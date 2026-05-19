L’arte vince sul vandalismo | rinasce la fontana delle Acque Vergini di Paternesi | FOTO

Questa mattina, nella zona dei giardini Baden Powell a Civita Castellana, è stata riaperta al pubblico la fontana delle Acque Vergini, che era stata danneggiata e vandalizzata in passato. La statua storica, situata vicino al Forte Sangallo, è stata ripristinata e riposizionata, rappresentando un intervento che ha coinvolto le autorità locali e i restauratori. L'evento segna il ritorno di un elemento di valore artistico e storico per la città, che ora può essere ammirato di nuovo nel suo contesto originale.

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