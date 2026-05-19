L’arte vince sul vandalismo | rinasce la fontana delle Acque Vergini di Paternesi | FOTO
Questa mattina, nella zona dei giardini Baden Powell a Civita Castellana, è stata riaperta al pubblico la fontana delle Acque Vergini, che era stata danneggiata e vandalizzata in passato. La statua storica, situata vicino al Forte Sangallo, è stata ripristinata e riposizionata, rappresentando un intervento che ha coinvolto le autorità locali e i restauratori. L'evento segna il ritorno di un elemento di valore artistico e storico per la città, che ora può essere ammirato di nuovo nel suo contesto originale.
La Fontana delle Acque Vergini restituita alla città di Civita Castellana. Stamattina, presso i giardini Baden Powell, la storica statua è tornata ad abbellire uno dei luoghi più cari alla cittadinanza, a due passi dal Forte Sangallo. La nuova opera, scoperta da uno studente del liceo artistico. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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