L’arte vince sul vandalismo | rinasce la fontana delle Acque Vergini di Paternesi | FOTO

La Fontana delle Acque Vergini è stata restaurata e riaperta al pubblico nella città di Civita Castellana. Questa mattina, presso i giardini Baden Powell, la statua storica è stata collocata nuovamente in uno dei punti più frequentati dai residenti, a breve distanza dal Forte Sangallo. L’intervento di recupero è stato realizzato dopo un episodio di vandalismo che aveva danneggiato l’opera, e ora la fontana torna a essere parte integrante del paesaggio urbano.

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La Fontana delle Acque Vergini restituita alla città di Civita Castellana. Stamattina, presso i giardini Baden Powell, la storica statua è tornata ad abbellire uno dei luoghi più cari alla cittadinanza, a due passi dal Forte Sangallo. La nuova opera, scoperta da uno studente del liceo artistico. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Civita Castellana: torna la Fontana delle Acque Vergini il 19 maggio? Punti chiave Come ha reagito la famiglia Paternesi al vandalismo subito? Cosa rappresenta la nuova scultura in bronzo donata alla città? Perché... L’arte vince sul vandalismo: rinasce la fontana delle Acque Vergini di Paternesi | FOTO ift.tt/CGYkIWy ift.tt/xIbv36B x.com