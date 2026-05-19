Un’installazione realizzata con un icosaedro di plexiglas ha attirato l’attenzione come simbolo della fragilità dell’acqua, rappresentata attraverso una forma geometrica trasparente. La stessa si inserisce in un progetto artistico che affronta il tema della siccità, mettendo in evidenza le criticità legate alle risorse idriche. Nel frattempo, alcune delle opere degli studenti sono state selezionate per entrare nella collezione permanente di un’azienda di servizi pubblici, che si occupa di gestione dell’acqua.

? Domande chiave Come può un icosaedro di plexiglas rappresentare la fragilità dell'acqua?. Quali opere degli studenti entreranno nella collezione permanente di Acea?. Perché l'impronta idrica individuale è diventata un tema artistico centrale?. Come può il design digitale sensibilizzare sulla scomparsa delle nevi?.? In Breve Silvia Spoti seconda, Valerio Pacini e Giorgia Armario terzi al concorso.. Opere finaliste esposte permanentemente presso lo spazio Acea Heritage a Piazzale Ostiense.. Partecipazione di studenti dell'Accademia Italiana e del Sae Institute al bando.. Salvatore Amura di Italia Valore e Fabrizio Palermo di Acea coordinano il progetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’arte sfida la siccità: vince l’installazione di Rucsanda Cristache

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