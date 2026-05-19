L’arte di essere fragili al From il dibattito da D' Avenia a Leopardi

Nel Campo Laudato Si’, un’area recentemente riqualificata che rappresenta un punto di riferimento per la rinascita culturale e sociale di Caserta, si svolge un evento dedicato all’approfondimento delle emozioni e alla riflessione letteraria. La manifestazione, intitolata “L’arte di essere fragili”, vede la partecipazione di vari relatori, tra cui scrittori e studiosi, che affrontano temi legati all’introspezione e alla vulnerabilità umana. L’obiettivo è stimolare un dialogo aperto su aspetti della vita e della letteratura.

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