L’arte di essere fragili al From il dibattito da D' Avenia a Leopardi
Nel Campo Laudato Si’, un’area recentemente riqualificata che rappresenta un punto di riferimento per la rinascita culturale e sociale di Caserta, si svolge un evento dedicato all’approfondimento delle emozioni e alla riflessione letteraria. La manifestazione, intitolata “L’arte di essere fragili”, vede la partecipazione di vari relatori, tra cui scrittori e studiosi, che affrontano temi legati all’introspezione e alla vulnerabilità umana. L’obiettivo è stimolare un dialogo aperto su aspetti della vita e della letteratura.
Nel cuore verde del Campo Laudato Si’, l’ex Macrico diventato negli ultimi mesi uno dei luoghi simbolo della rinascita culturale e sociale di Caserta, arriva un appuntamento dedicato all’introspezione, alla letteratura e alla riscoperta delle emozioni umane. Giovedì 21 maggio alle 18, il From. 🔗 Leggi su Casertanews.it
They Fabricated 7 Historical Geniuses and Fooled the World
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L’amore materno è incondizionato. L’amore materno è beatitudine, pace, non ha bisogno di essere conquistato né di essere meritato. — Erich Fromm, L’arte di amare Tanti auguri a tutte le mamme! Vi aspettiamo in libreria con i nostri consigli di lettura! #li facebook
L’arte rappresenta l’anima.Ognuno di noi ha la propria.Essere distaccato dall’opera e dall’artista permette di valutarne la bellezza. Senza essere influenzati da ogni sorta di giudizio estetico e pregiudiziale. Spero di essere stato utile e chiaro nella mia risposta x.com
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