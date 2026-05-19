L' Arsenal vince la Premier League dopo il pareggio del Manchester City contro il Bournemouth
Dopo 22 anni, l'Arsenal ha conquistato il titolo della Premier League senza scendere in campo, grazie al pareggio del Manchester City contro il Bournemouth. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1, che ha permesso ai Gunners di laurearsi campioni. La decisione si è verificata alla fine del torneo, quando le due squadre hanno concluso le rispettive partite. Il risultato ha sancito ufficialmente il trionfo dell'Arsenal, eliminando ogni possibilità per il Manchester City di superare in classifica.
AGI - Dopo 22 anni di attesa, frustrazioni e speranze deluse, l'Arsenal ha vinto la Premier League senza nemmeno entrare in campo grazie al pareggio del Manchester City, secondo in classifica, con il Bournemouth per 1-1. Con una sola giornata ancora da giocare, l'undici allenato da Guardiola, a 78 punti, non può più raggiungere i Gunners, a 82 punti, in testa alla classifica quasi ininterrottamente dall'inizio della stagione. I londinesi festeggeranno il loro primo titolo dal 2004 per poi affrontare di affrontare il Psg per la finale di Champions League. I tifosi dell'Arsenal hanno già dato il via ai festeggiamenti con una cacofonia di clacson, cori e celebrazioni per le strade e intorno ai pub di Islington, il quartiere dell'Arsenal. 🔗 Leggi su Agi.it
BREAKING: Arsenal win Premier League title after 22 years as Man City held to a draw
Sullo stesso argomento
Arsenal vince Premier League dopo 22 anni, Manchester City pari con Bournemouth(Adnkronos) – L'Arsenal vince la Premier League 2025-2026 e torna campione d'Inghilterra a 22 anni dall'ultimo trionfo.
Chi vince la Premier League se Arsenal e Manchester City finiscono il campionato a pari puntiArsenal e City hanno gli stessi punti e la stessa differenza reti: quali sono i criteri per assegnare il titolo in Premier League in caso di parità...
Il City inciampa con il Bournemouth e l’Arsenal vince la Premier League: i festeggiamenti x.com
Arsenal campione d’Inghilterra senza giocare I Gunners sono infatti tornati a vincere la Premier League, a distanza di 22 anni dall’ultima volta, dopo il pareggio del Manchester City in casa del Bournemouth. I giocatori dei Gunners hanno seguito la partita facebook
Per chiarire, se il Villa finisce quinto e vince la Europa League, il nono posto in Premier League ottiene un posto nella conference league? reddit
L’Arsenal vince la Premier League: il titolo di Arteta, i Gunners tornano campioni 22 anni dopo gli InvincibiliIl City pareggia, i Gunners di Arteta vincono la Premier League: il titolo che mancava dagli Invincibili di Wenger ... ilfattoquotidiano.it
L’Arsenal ha vinto la Premier League, alla fineA oltre vent'anni dall'ultima volta, dopo tre secondi posti e dopo aver rischiato di non farcela anche quest'anno ... ilpost.it