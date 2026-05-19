L' Arsenal vince la Premier League dopo il pareggio del Manchester City contro il Bournemouth

Dopo 22 anni, l'Arsenal ha conquistato il titolo della Premier League senza scendere in campo, grazie al pareggio del Manchester City contro il Bournemouth. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1, che ha permesso ai Gunners di laurearsi campioni. La decisione si è verificata alla fine del torneo, quando le due squadre hanno concluso le rispettive partite. Il risultato ha sancito ufficialmente il trionfo dell'Arsenal, eliminando ogni possibilità per il Manchester City di superare in classifica.

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