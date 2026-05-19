L' Arsenal vince e vede il trionfo Calafiori perde la testa! Al 90' esulta così

L'Arsenal ha conquistato una vittoria per 1-0 contro il Burnley e si è portato temporaneamente a cinque punti di vantaggio sul Manchester City, che giocherà oggi contro il Bournemouth. Nel finale di partita, il difensore Calafiori ha perso la testa, mentre al 90’ i giocatori dell’Arsenal hanno esultato per il risultato. La partita si è conclusa con il trionfo della squadra di Arteta, mantenendo vive le speranze di mantenere la leadership in campionato.

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Grazie al successo per 1-0 contro il Burnley, l'Arsenal di Arteta si porta momentaneamente a +5 dal Manchester City, che scenderà in campo oggi contro il Bournemouth. A una giornata dalla fine del campionato, i Gunners possono sognare il trionfo in Premier League: Calafiori, ancora protagonista e titolare, al 90' non riesce a contenere la gioia. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Arsenal vince e vede il trionfo, Calafiori perde la testa! Al 90' esulta così ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Serata da dimenticare per l'Arsenal e per Riccardo Calafiori: autogol al 94' contro i Wolves Sullo stesso argomento Pires: "Calafiori è un combattente. Ecco perché è così importante per l'Arsenal"Robert Pires - ex giocatore dell’Arsenal con 284 presenze e 84 gol tra il 2000 e il 2006 - ha parlato a margine dell’evento di lancio della nuova... Darderi, gioia infinita! Vince il titolo a Santiago ed esulta cosìPrimo titolo del 2026 per Luciano Darderi, che conquista l'Atp 250 di Santiago battendo in finale il tedesco Yannick Hanfmann in due set (7-6, 7-5). L’Arsenal di Arteta vince la seconda gara di fila di cortomuso e si avvicina alla vittoria della Premier League. Se il City non dovesse vincere in casa del Bournemouth l’Arsenal sarà campione 22 anni dopo l’ultima volta x.com West Ham 0-1 Arsenal: Gli Hammers penseranno a questa partita per un po', l'Arsenal vince una partita importante che ha coinvolto il dramma del VAR e grandi occasioni reddit Premier League, quanto pesa la corona: l'Arsenal soffre ma vince, 1-0 al Burnley e + 5 in classificaMissione compiuta per l'Arsenal di Mikel Arteta, che stasera si giocava una bella fetta di titolo inglese: con il successo sul Burnley la squadra londinese si conferma capolista della Premier con 5 pu ... tuttomercatoweb.com L’Arsenal è ormai a un passo dal titolo in Premier LeagueManca un piccolissimo passo all’Arsenal per tornare campione dopo 22 anni. I Gunners hanno infatti sconfitto 1-0 il già retrocesso Burnley nella penultima giornata di Premier League grazie alla rete d ... rsi.ch